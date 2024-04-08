В Приморье директору «Скай Тревел» и двум пособницам предъявлено обвинение

В Приморском крае директору турагентства «Скай Тревел» Анне Беляевой и двум ее пособницам предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, с августа 2018 по октябрь 2019 Анна Беляева заключала с гражданами договоры от имени ООО «Туристическое агентство “Скай Тревел” на оказание услуг, в числе которых и приобретение авиабилетов. При этом выполнять взятые на себя обязательства она не намеревалась.
«Граждане платили деньги за услуги, получали от организатора и двух пособниц соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, однако услуги до настоящего времени не оказаны, потраченные деньги потерпевшим не возвращены», — уточнили в следкоме.
В итоге обманутыми оказались 300 человек, а общая сумма причиненного ущерба составила более 24,9 миллиона рублей. Стоит отметить, что компания продавала авиабилеты по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной. Возможно, именно этот факт и привлекал потенциальных покупателей.
На сегодняшний день 38-летняя Анна Беляева содержится под стражей, одна из пособниц — под домашним арестом.