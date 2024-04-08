В Приморье директору «Скай Тревел» и двум пособницам предъявлено обвинение

По версии следствия, с августа 2018 по октябрь 2019 Анна Беляева заключала с гражданами договоры от имени ООО «Туристическое агентство “Скай Тревел” на оказание услуг, в числе которых и приобретение авиабилетов. При этом выполнять взятые на себя обязательства она не намеревалась.