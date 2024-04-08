Транспортное сообщение с семью населенными пунктами Дальнереченского района Приморья нарушено из-за половодья

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, к месту перелива выехали приморские спасатели. Как сообщило минГОЧС, по итогам заседания КЧС в Дальнереченском районе принято решение ввести режим повышенной готовности.
Помимо этого, в Красноармейском округе из-за таяния льда и снега размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров. Для автомобилей высокой проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное.
«Сейчас вода на высоком уровне. Приступим к восстановлению проездов, как только ее уровень спадет», — сообщили в АО «Примавтодор».