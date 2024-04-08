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Транспортное сообщение с семью населенными пунктами Дальнереченского района Приморья нарушено из-за половодья

В Дальнереченском районе размыты дороги к селам Зимники, Вербному, Малиново, Любитовке, Савиновке, Ариадному, Пожиге. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, к месту перелива выехали приморские спасатели. Как сообщило минГОЧС, по итогам заседания КЧС в Дальнереченском районе принято решение ввести режим повышенной готовности.

Помимо этого, в Красноармейском округе из-за таяния льда и снега размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров. Для автомобилей высокой проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное.

«Сейчас вода на высоком уровне. Приступим к восстановлению проездов, как только ее уровень спадет», — сообщили в АО «Примавтодор».