Транспортное сообщение с семью населенными пунктами Дальнереченского района Приморья нарушено из-за половодья

Помимо этого, в Красноармейском округе из-за таяния льда и снега размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров. Для автомобилей высокой проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное.