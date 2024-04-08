Глава СК взял на контроль дело о пропавшей в 2003 году девушке из НСО

Глав СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении девушки в Новосибирске в 2003 году. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
Ранее в комментариях аккаунта СК России в «ВКонтакте» написали обращение, в котором раскритиковали результаты расследования исчезновения жительницы НСО 20 лет назад. В 2003 году девушка пропала после похода в ночной клуб.
После её пропажи следователи открывали уголовное дело, но предварительной следствие приостановили.
Бастрыкин потребовал доклад о результатах работы местного управления СК.
Ранее глава СК РФ поручил возбудить дело после избиения волонтера в Новосибирске.