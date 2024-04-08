Работника автосервиса в Хабаровске уличили в пособничестве телефонным мошенникам

Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее не судимого 24-летнего подозреваемого. Молодой человек трудоустроен мастером-приёмщиком в автосервисе. Со слов задержанного, криминальную подработку он нашёл в мессенджере, там же вёл переписку с подельниками и получал от них инструкции и адреса потерпевших.