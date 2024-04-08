Работника автосервиса в Хабаровске уличили в пособничестве телефонным мошенникам

В полицию Хабаровска обратились две местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. Полицейские выяснили, что пенсионерки в возрасте 72 и 82 лет стали жертвами преступной схемы «Ваш родственник попал в ДТП», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Предварительно установлено, что гражданкам на стационарный телефон позвонили незнакомцы, которые представились близкими родственниками. Они сообщали, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие и по их вине пострадали люди. Для оплаты лечения и компенсации морального вреда необходимо передать денежные средства водителю-курьеру. Женщины поверили в легенду аферистов и передали посыльному в общей сумме 475 тысяч рублей.
Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее не судимого 24-летнего подозреваемого. Молодой человек трудоустроен мастером-приёмщиком в автосервисе. Со слов задержанного, криминальную подработку он нашёл в мессенджере, там же вёл переписку с подельниками и получал от них инструкции и адреса потерпевших.
Полученные от пенсионеров деньги злоумышленник переводил через банкомат на указанные нанимателями счета. За свои услуги он получал 2,5% от суммы, которые в дальнейшем тратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.