В Красноярске мужчина решил упасть с Коммунального моста в Енисей

Накануне, в воскресенье 7 апреля, спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда от единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на Коммунальном мосту находится мужчина. Очевидцы, которые изначально увидели его и позвонили на телефон экстренной службы, рассказали, что гражданин судя по всему нетрезвый. Едва ли решение искупаться в Енисее было принято им в здравом уме и твердой памяти.