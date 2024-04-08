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В Красноярске мужчина решил упасть с Коммунального моста в Енисей

Спасатели сняли с моста нетрезвого любителя острых ощущений в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, в воскресенье 7 апреля, спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда от единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на Коммунальном мосту находится мужчина. Очевидцы, которые изначально увидели его и позвонили на телефон экстренной службы, рассказали, что гражданин судя по всему нетрезвый. Едва ли решение искупаться в Енисее было принято им в здравом уме и твердой памяти.

Когда спасатели прибыли на место, гражданин, к счастью дня него, все еще находился на мосту. Его передали сотрудникам Росгвардии, а те уже занялись и доставили нарушителя общественного спокойствия по месту назначения, куда обычно в таких случаях увозят не совсем адекватных любителей острых ощущений.