16 взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

С 1 по 7 апреля в Иркутске и Иркутском районе произошло 16 ДТП. В авариях пострадали 16 взрослых и три ребенка. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
— Всего за неделю было зафиксировано восемь наездов на пешеходов. Четыре раза аварии произошли из-за съезда с дороги. Кроме того, три раза наблюдалось столкновение транспорта, и один раз произошел наезд на стоящий автомобиль, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила маневрирования и скоростного режима. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Но главное, при пересечении проезжей части важно убедиться в безопасности.