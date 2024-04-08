16 взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

— Всего за неделю было зафиксировано восемь наездов на пешеходов. Четыре раза аварии произошли из-за съезда с дороги. Кроме того, три раза наблюдалось столкновение транспорта, и один раз произошел наезд на стоящий автомобиль, — говорят в ГИБДД.