МО РФ сообщило, что ивановские десантники штурмом захватили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

«На артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что десантники в ходе воздушной разведки позиций ВСУ вскрыли основные огневые точки и укрытия на окраинах города. «Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания», — добавили в военном ведомстве.
Вслед за ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, подавившими основные огневые средства ВСУ, Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений. Затем штурмовые группы под прикрытием бронетехники овладели позициями, уничтожая противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.
«После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку», — подчеркнули в Минобороны России.