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МО РФ сообщило, что ивановские десантники штурмом захватили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Вооруженных сил РФ штурмом овладело опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часова Яра на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населенного пункта Часов Яр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники в ходе воздушной разведки позиций ВСУ вскрыли основные огневые точки и укрытия на окраинах города. «Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания», — добавили в военном ведомстве.

Вслед за ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, подавившими основные огневые средства ВСУ, Ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений. Затем штурмовые группы под прикрытием бронетехники овладели позициями, уничтожая противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.

«После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку», — подчеркнули в Минобороны России.