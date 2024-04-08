МО РФ сообщило, что ивановские десантники штурмом захватили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Отмечается, что десантники в ходе воздушной разведки позиций ВСУ вскрыли основные огневые точки и укрытия на окраинах города. «Получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона экипировались, проверили оружие и закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, и выдвинулись в район ожидания», — добавили в военном ведомстве.