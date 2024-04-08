В Слюдянке задержали 50-летнего содержателя наркопритона

В отношении жителя Слюдянки возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь у него есть реальный шанс ближайшие лет семь прожить «в казенном доме». На время следствия с мужчины взята подписка о невыезде.