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В Слюдянке задержали 50-летнего содержателя наркопритона

Сотрудниками полиции и наркоконтроля в Слюдянском районе по подозрению в содержании наркопритона задержан 50-летний местный житель, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, мужчина нигде не работал. Квартиру свою на улице Менделеева сдавать наркозависимым для употребления запрещенных веществ он стал в начале года. Расплачивались с ним «постояльцы» чаще всего сигаретами и алкоголем, иногда — деньгами.

Во время обыска в ставшей по желанию владельца нехорошей квартиры полицейские нашли и изъяли шприцы, приспособления для употребления наркотических средств и бумагу с фрагментами вещества белого цвета.

В отношении жителя Слюдянки возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь у него есть реальный шанс ближайшие лет семь прожить «в казенном доме». На время следствия с мужчины взята подписка о невыезде.

С начала 2024 года в Иркутской области правоохранители пресекли деятельность четырех наркопритонов. Одного содержателя уже осудили — он отправился в колонию строгого режима на девять с половиной лет.