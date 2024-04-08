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Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту войск Украины на южнодонецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — сказали в ведомстве.

Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.