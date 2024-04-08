Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — сказали в ведомстве.