Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — сказали в ведомстве.
Были применены фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Как уточнили в Минобороны, после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.