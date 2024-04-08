В Самарской области опрокинулся автобус, есть погибшие. Фото

«Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте.
На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.