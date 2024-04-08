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В Самарской области опрокинулся автобус, есть погибшие. Фото

В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

«Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте.

На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.