Группировка «Запад» сообщила о поражении танка Т-64 ВСУ на купянском направлении

По его данным, противник потерял на купянском направлении до 30 военнослужащих, две установки реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», семь минометных расчетов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и два автомобиля.