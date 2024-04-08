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Группировка «Запад» сообщила о поражении танка Т-64 ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили танк Т-64 Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Операторами барражирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожен танк Т-64 в районе Бочаровки. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены три беспилотных аппарата, в том числе две “Валькирия” и “Фурия”», — сообщил он.

По его данным, противник потерял на купянском направлении до 30 военнослужащих, две установки реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», семь минометных расчетов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и два автомобиля.