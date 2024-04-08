Группировка «Запад» сообщила о поражении танка Т-64 ВСУ на купянском направлении

«Операторами барражирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожен танк Т-64 в районе Бочаровки. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены три беспилотных аппарата, в том числе две “Валькирия” и “Фурия”», — сообщил он.
По его данным, противник потерял на купянском направлении до 30 военнослужащих, две установки реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», семь минометных расчетов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и два автомобиля.