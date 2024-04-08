Вашингтон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллерия уничтожила РСЗО «Вампир», обстреливавшую Белгородскую область

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожила обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» войск Украины, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчет реактивной системы залпового огня “Град” группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО “Вампир”, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сказали в ведомстве.

Минобороны продемонстрировало видео поражения украинской РСЗО реактивным снарядом «Града».

Как уточнили в министерстве, украинский «Вампир» находился в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для «Града».

Артиллерийские расчеты группировки прикрытия государственной границы в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.