В Иркутской области две девочки погибли, провалившись под речной лед

Несчастные случаи в городе Шелехово и Усольском районе Иркутской области произошли с разницей в один час. Сначала в полынье оказались две девочки — шести и десяти лет. Их вытащили из воды и доставили в больницу, младшую врачам спасти не удалось. Позже под лед провалилась восьмилетняя школьница, ее поиски продолжаются.