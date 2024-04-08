В Иркутской области две девочки погибли, провалившись под речной лед

Несчастные случаи в городе Шелехово и Усольском районе Иркутской области произошли с разницей в один час. Сначала в полынье оказались две девочки — шести и десяти лет. Их вытащили из воды и доставили в больницу, младшую врачам спасти не удалось. Позже под лед провалилась восьмилетняя школьница, ее поиски продолжаются.
Следователи возбудили по следам двух ЧП в Приангарье уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, проинформировали в региональном управлении СК России.
По данным правоохранителей, накануне на реке Олха хрупкий апрельский лед не выдержал веса двух девочек. Их вытащили из полыньи местные жители. Пострадавших госпитализировали, но младшая девочка умерла.
Через час после несчастного случая в Шелехово, на реке Белой, в окрестностях поселка Тайтурка под лед провалилась всего в нескольких метрах от берега восьмилетняя школьница. Ее поиски продолжаются.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Проверки проводит и прокуратура. Ведомство поставило на контроль расследование дел, возбужденных сотрудниками СК.