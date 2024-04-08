Саперы применяют робот «Скорпион» для разминирования Авдеевки

В конце февраля, когда Авдеевка была освобождена российскими войсками, начальник инженерных войск ЦВО с позывным «Фрунзе» рассказал, что только за сутки инженерными подразделениями группировки войск «Центр» было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. В недавнем интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев.
«Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина “Скорпион”. Основная ее задача как для помощников саперов — это траление “растяжек”. Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги — для траления растяжек на земле — в частности, мин ПОМ-2», — рассказал «Умный».
«Скорпион» — легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту — не менее 5 км/ч.
Со слов «Умного», саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью «Скорпиона». А уже после этого подходить и проводить задачи по его обезвреживанию.
«Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора», — рассказал военный.
«Умный» добавил, что робот также оснащен специальной тележкой, в которую можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.