В Приангарье мошенники взломали личный аккаунт мэра Свирска в мессенджере

В Иркутской области мэр Свирска Владимир Орноев вновь пожаловался на мошенников, которые взломали его личный аккаунт в мессенджере «Телеграм» (18+). Аферисты сделали рассылку сообщений от лица главы города. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал Владимира Орноева.