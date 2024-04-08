В Приангарье мошенники взломали личный аккаунт мэра Свирска в мессенджере

В Иркутской области мэр Свирска Владимир Орноев вновь пожаловался на мошенников, которые взломали его личный аккаунт в мессенджере «Телеграм» (18+). Аферисты сделали рассылку сообщений от лица главы города. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал Владимира Орноева.
По словам мэра, такие сообщения были отправлены с целью дальнейшего вымогательства денег. Он попросил не реагировать на сообщения и не сообщать мошенникам никаких данных.
Напомним, что ранее глава Свирска уже становился жертвой мошенников. Тогда злоумышленники создали фейковый аккаунт мэра, с которого делали рассылку сообщений странного содержания.