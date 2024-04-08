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В Ирбейском районе Красноярского края затоплено несколько дорог

На время паводка движение перекрыто.

Источник: Соцсети

В Ирбейском районе Красноярского края из-за паводка перекрыли еще две дороги. Вода залила участок на 2-м километре дороги, связывающей Верхнюю Урю и Михайловку, а также 13-й км на пути от Усть-Яруля к Усть-Каначулю.

На обоих направлениях произошел перелив талых вод через проезжую часть. Краевое управление дорог временно закрыло движение на участках — до полного устранения последствий.

Напомним, в конце минувшей недели КрУДор закрыл в Ирбейском районе движение на автодороге Агинское — Ирбейское.

Жители в соцсетях жалуются, что чувствуют себя отрезанными от мира.