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Стало известно состояние упавшего с высоты ребёнка в океанариуме Приморья

С 5 апреля мальчик был в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

Врачи отмечают положительную динамику у 3-летнего ребёнка, который упал со второго этажа Приморского океанариума 5 апреля, сообщили корреспонденту vl.aif.ru в пресс-службе Минздрава региона.

Мальчик находится в одной из больниц Владивостока. После падения его доставили в реанимацию. Сейчас планируют перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение для дальнейшего лечения.

Напомним, приехавший с семьёй на отдых из Сахалина ребёнок упал с высоты 5 метров между перекрытием второго этажа и стеной в Приморском океанариуме. О ситуации доложат главе Следкома России Александру Бастрыкину. Океанариум работает в обычном режиме, там идёт служебная проверка.

несчастный случай