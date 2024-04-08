Стало известно состояние упавшего с высоты ребёнка в океанариуме Приморья

Врачи отмечают положительную динамику у 3-летнего ребёнка, который упал со второго этажа Приморского океанариума 5 апреля, сообщили корреспонденту vl.aif.ru в пресс-службе Минздрава региона.
Мальчик находится в одной из больниц Владивостока. После падения его доставили в реанимацию. Сейчас планируют перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение для дальнейшего лечения.
Напомним, приехавший с семьёй на отдых из Сахалина ребёнок упал с высоты 5 метров между перекрытием второго этажа и стеной в Приморском океанариуме. О ситуации доложат главе Следкома России Александру Бастрыкину. Океанариум работает в обычном режиме, там идёт служебная проверка.