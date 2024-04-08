Автобус из Казахстана слетел с трассы в России: двое погибли, 10 пострадавших

«По предварительным данным следует, что водитель, управляя автобусом Scania, двигаясь на 26-м км автодороги Урал — Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На месте погибли два пассажира, предварительно десять доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ГИБДД Самарской области.