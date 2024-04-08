Автобус из Казахстана слетел с трассы в России: двое погибли, 10 пострадавших

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Ночью в Самарской области России произошло смертельное ДТП, по предварительной информации, погибли и пострадали граждане Узбекистана.
8 апреля, примерно в 1:00, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием автобуса.
«По предварительным данным следует, что водитель, управляя автобусом Scania, двигаясь на 26-м км автодороги Урал — Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На месте погибли два пассажира, предварительно десять доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ГИБДД Самарской области.
Автобус Scania зарегистрирован в Казахстане, уточнил начальник управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Он перевозил граждан Узбекистана, предварительный маршрут следования — Нижний Новгород.