В Карагандинской области 21-летняя мать задушила двух дочерей, когда они попросили поесть — СМИ

По информации издания, маленькие дети голодали, и родная мать задушила обеих дочерей — двухлетнюю Мию и четырехлетнюю Карину, когда они в очередной раз попросили у мамы поесть. Третью девочку 21-летняя молодая женщина по имени Ира не тронула — ей всего шесть месяцев.
«Она задушила детей в обед в четверг, 4 апреля. И до вечера сидела с трупами в ожидании сожителя. Когда он пришел с работы, она показала детские тела на кровати и заявила, что они скончались беспричинно, сами по себе. Сожитель вызвал полицию. Затем она и полицейских ввела в заблуждение — выдвинула версию, будто дети отравились неизвестным веществом. Полицейские тут же прошли на кухню, чтобы посмотреть, что они ели в последний раз. А там не было ни крошки еды», — говорится в видеосюжете.
По словам соседа, если бы знали, что семья голодает, «кормили бы всей деревней».
«Она полицейским сказала: “Я заглянула в комнату и вижу, что они спят, и я вышла из спальни”. Она врала. Я тоже думал до последнего, что они могли отравиться, что-то съесть», — рассказал Александр.
Сосед вспоминает, что сожитель Иры плакал, когда узнал о смерти детей.
«Постоянно курил, пока полицейские работали на месте преступления», — заявил Александр.
В этой семье голодали не только дети, но и домашняя кошка, сообщает издание. Животное очень исхудало, практически не питалось. По состоянию кошки видно, что она очень долгое время не получала еду. Кроме того, она несколько дней, после того как дом опечатали, живет на улице.