В Карагандинской области 21-летняя мать задушила двух дочерей, когда они попросили поесть — СМИ

«Она задушила детей в обед в четверг, 4 апреля. И до вечера сидела с трупами в ожидании сожителя. Когда он пришел с работы, она показала детские тела на кровати и заявила, что они скончались беспричинно, сами по себе. Сожитель вызвал полицию. Затем она и полицейских ввела в заблуждение — выдвинула версию, будто дети отравились неизвестным веществом. Полицейские тут же прошли на кухню, чтобы посмотреть, что они ели в последний раз. А там не было ни крошки еды», — говорится в видеосюжете.