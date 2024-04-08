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Обезглавили двух солдат. В Иркутске задержали иностранца за убийство военных 26 лет назад

Мужчина и его родственники расправились с военнослужащими (18+).

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске сотрудники НЦБ Интерпола и ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области задержали иностранца, разыскиваемого за убийство двух солдат на территории своей страны в 1997 году. По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и 26 лет назад вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве военнослужащих, искавших его двоюродного брата-дезертира, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Соучастники заманили военнослужащих в жилище, где удерживали связанными, а затем обезглавили. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более человек при отягчающих обстоятельствах. Однако обвиняемый скрылся от правоохранительных органов.

В феврале этого года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Задержан сотрудниками полиции и Росгвардии возле одной из автозаправочных станций Иркутска. Установлено, что в России разыскиваемый находился с нарушением миграционного законодательства. В настоящее время по ходатайству прокурора он заключен под стражу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину.