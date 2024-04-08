Обезглавили двух солдат. В Иркутске задержали иностранца за убийство военных 26 лет назад

В Иркутске сотрудники НЦБ Интерпола и ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области задержали иностранца, разыскиваемого за убийство двух солдат на территории своей страны в 1997 году. По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и 26 лет назад вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве военнослужащих, искавших его двоюродного брата-дезертира, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.