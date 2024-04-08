Экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

По его словам, на днях комиссия была с проверкой в московском СИЗО-6.
«В том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал правозащитник.
Новосельская подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, добавил Хасавов.
Дело Новосельской.
Следственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано.
На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар «Меандра» были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. «Недобросовестный подрядчик» покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.
Саму Новосельскую этапировали в Москву. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу, глава республики Сергей Аксенов отправил ее в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». На протяжении следствия экс-министр находилась в СИЗО «Лефортово», апелляции защиты по изменению меры пресечения на домашний арест были отклонены.
Под арестом также находится имущество Новосельской, ее родственников и друзей, в том числе несколько квартир и автомобиль. Следствие предполагает, что это имущество, было получено в результате преступных действий.
Сама подсудимая вину не признавала, утверждая, что якобы взяла деньги в долг у гендиректора «Меандра» для своей подруги, которая купила на эти средства квартиру в центре Москвы. По данным следователей, купленная в столице квартира действительно была оформлена на подругу Новосельской, но та впоследствии передала ее министру в собственность.
В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Арину Новосельскую к 10 годам лишения свободы.