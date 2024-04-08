«Клятвенно заверяли, что помогают»: мошенники отобрали у жителя Челябинской области 1,5 млн рублей

Аферисты украли у жителя Аши 1,5 млн рублей.
53-летнему мужчине сперва позвонил незнакомец, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он потребовал от горожанина назвать код из смс-ки, чтобы продлить договор на телефонную связь. Ашинец послушно назвал цифры из сообщения.
Вскоре мужчине позвонил другой аферист. Он сообщил, что ашинец только что сказал код из смс-ки мошенникам, теперь на него пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, мужчине самому срочно нужно взять кредит в банке, а все средства отправить на безопасный счет. В действительности таких счетов не существует, но обманщики настаивали на своем.
— Мошенники были крайне убедительны: не прекращались несколько часов звонки от различных организаций и ведомств, в каждом из которых сотрудники клятвенно заверяли, что помощь в сохранении денежных средств уже оказывается, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Ашинец поддался на уговоры, получил в кредит 1,5 млн рублей и все отправил через банкомат аферистам.
Лишь с запозданием мужчина понял, что его обманули. Преступников сейчас пытаются разыскать.