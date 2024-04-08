«Клятвенно заверяли, что помогают»: мошенники отобрали у жителя Челябинской области 1,5 млн рублей

Вскоре мужчине позвонил другой аферист. Он сообщил, что ашинец только что сказал код из смс-ки мошенникам, теперь на него пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, мужчине самому срочно нужно взять кредит в банке, а все средства отправить на безопасный счет. В действительности таких счетов не существует, но обманщики настаивали на своем.