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Заблаговременная эвакуация началась в Северо-Казахстанской области — МЧС

Жилые дома может подтопить из-за поднятия уровня воды в Есиле (Ишим).

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. В связи с угрозой подтопления спасатели начали заблаговременную эвакуацию жителей сел в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщает министерство по ЧС Казахстана.

В Есильском районе, селах Николаевка, Бирлик, и в районе Шал акына, селе Каратал, в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль создалась угроза подтопления жилых домов, сообщает ведомство.

Силами департамента по ЧС и акиматов заблаговременно эвакуировали более 100 человек, в том числе 37 детей.

Они остановились у родственников и разместились в эвакопункте.

Также около 60 голов сельхозживотных отогнаны в безопасное место.

В работе по эвакуации задействовали около 40 человек личного состава и около 15 единиц техники.

МЧС