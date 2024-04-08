Заблаговременная эвакуация началась в Северо-Казахстанской области — МЧС

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. В связи с угрозой подтопления спасатели начали заблаговременную эвакуацию жителей сел в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщает министерство по ЧС Казахстана.
В Есильском районе, селах Николаевка, Бирлик, и в районе Шал акына, селе Каратал, в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль создалась угроза подтопления жилых домов, сообщает ведомство.
Силами департамента по ЧС и акиматов заблаговременно эвакуировали более 100 человек, в том числе 37 детей.
Они остановились у родственников и разместились в эвакопункте.
Также около 60 голов сельхозживотных отогнаны в безопасное место.
В работе по эвакуации задействовали около 40 человек личного состава и около 15 единиц техники.