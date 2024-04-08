В районе Курганской области введен режим ЧС из-за паводка, объявлена эвакуация

Президент РФ Владимир Путин накануне, 7 апреля, поручил подготовиться к подтоплениям в Курганской и Тюменской областях. Как отмечал Кремль, неизбежность наводнения отмечена в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, которое вызвано аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды.