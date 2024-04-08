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В районе Курганской области введен режим ЧС из-за паводка, объявлена эвакуация

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Звериноголовского округа в Курганской области. Из-за резкого подъема воды в реке Тобол есть угроза подтопления четырех сел и двух деревень. Региональное правительство заявило, что жители этих населенных пунктов должны эвакуироваться.

Источник: РИА "Новости"

Постановление о введении режима ЧС подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. Под угрозой подтопления находятся села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое и деревни Верхняя Алабуга и Редуть. «Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель», говорится в сообщении регионального правительства в Telegram.

В Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности. Под угрозой подтопления находятся 60 населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 7 апреля, поручил подготовиться к подтоплениям в Курганской и Тюменской областях. Как отмечал Кремль, неизбежность наводнения отмечена в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, которое вызвано аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды.