В районе Курганской области введен режим ЧС из-за паводка, объявлена эвакуация

Постановление о введении режима ЧС подписала глава муниципалитета Марина Панкратова. Под угрозой подтопления находятся села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое и деревни Верхняя Алабуга и Редуть. «Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель», говорится в сообщении регионального правительства в Telegram.
В Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности. Под угрозой подтопления находятся 60 населенных пунктов.
Президент РФ Владимир Путин накануне, 7 апреля, поручил подготовиться к подтоплениям в Курганской и Тюменской областях. Как отмечал Кремль, неизбежность наводнения отмечена в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, которое вызвано аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды.