Нижегородцам напомнили, что делать при встрече со змеями

Первые змеи уже проснулись и были замечены людьми в Нижегородской области — точнее, в Воскресенском и Арзамасском районах. О том, что следует делать при встрече со змеёй, сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».
В регионе обитают ужи, медянки, а также гадюки обыкновенные, и последние спросонья могут быть агрессивны. Главный совет — завидев змею, замереть, если вы не двигаетесь, пресмыкающееся примет вас за камень или дерево. И всё же на всякий случай на даче и вообще за городом и на территориях, где много хлама, лучше носить закрытую прочную обувь, которую не прокусить змее, если вдруг вы на пресмыкающееся нечаянно наступите.
Обязательно следует рассказать эти простые правила детям и не оставлять детей без присмотра.
Если змея вас всё же укусила, внимательно осмотрите место поражения. Следы от крупных зубов — плохой знак: змея была ядовитой. Но в любом случае есть риск заражения столбняком и попадания в кровь бактерий. Разместите место укуса ниже уровня сердца и вызывайте скорую помощь.
Пока ждёте медиков, можно промыть рану и обеззаразить её перекисью водорода (никаких прижиганий!), лучше пить как можно больше чистой воды и по возможности не двигаться. С разрешения доктора примите антигистаминное.
А вот народные средства лечения типа отсасывания яда из укуса или наложения жгутов применять не нужно.