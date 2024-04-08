Нижегородцам напомнили, что делать при встрече со змеями

В регионе обитают ужи, медянки, а также гадюки обыкновенные, и последние спросонья могут быть агрессивны. Главный совет — завидев змею, замереть, если вы не двигаетесь, пресмыкающееся примет вас за камень или дерево. И всё же на всякий случай на даче и вообще за городом и на территориях, где много хлама, лучше носить закрытую прочную обувь, которую не прокусить змее, если вдруг вы на пресмыкающееся нечаянно наступите.