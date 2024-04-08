В Новосибирской области назвали районы с наибольшим числом подтоплений

— Наиболее сложная обстановка складывалась в населенных пунктах Кочковского района, где уровень воды в реке Карасук превышал критические отметки. В зону подтопления в общей сложности попали 93 приусадебных участка, один жилой дом, 271 дачный участок. На сегодняшний день в сравнении с прошлой неделей наблюдается стабилизация паводковой обстановки в Кочковском и Новосибирском районах, а также в Новосибирске. Вместе с тем, ухудшение обстановки в Краснозерском районе. В четырех районах области остаются подтопленными 49 дачных участков и 70 приусадебных, подтопленных жилых домов нет. Подтоплены два низководных моста, отдельные участки автодорог местного значения в 13 районах. 17 апреля в Красноозерском районе нарушено автомобильное сообщение с одним населенным пунктом, в Болотнинском — с тремя населенными пунктами, — рассказал глава ведомства.