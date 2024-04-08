17-летняя девушка ушла из общежития в Иркутске и пропала

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнюю Викторию Похолкову. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В полицию поступило заявление от ночного воспитателя общежития, расположенного на улице Мира. Сотрудник обратился с просьбой разыскать несовершеннолетнюю, которая 28 марта ушла из общежития и до сих пор не вернулась», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Приметы девушки: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые до плеч, зеленые глаза. Пропавшая была одета в куртку и ботинки чёрного цвета и синие джинсы.
В МВД отметили, что ранее девушка уже уходила на долгое время. Сотрудники просят всех, кто видел или что-либо слышал о пропавшей, сообщить в отделение полиции.