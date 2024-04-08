17-летняя девушка ушла из общежития в Иркутске и пропала

«В полицию поступило заявление от ночного воспитателя общежития, расположенного на улице Мира. Сотрудник обратился с просьбой разыскать несовершеннолетнюю, которая 28 марта ушла из общежития и до сих пор не вернулась», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.