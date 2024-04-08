Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбольные ворота упали на трёхлетнюю девочку в Канске

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

В Канске на трёхлетнюю девочку упали футбольные ворота. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, вечером 7 апреля пострадавшая девочка вместе с тремя старшими братьями 16, 14 и 12 лет проводила время на стадионе «Спартак».

Во время игры в мяч незакреплённые футбольные металлические ворота упали на трёхлетнюю девочку. Ребёнка срочно госпитализировали. Врачи выявили у неё перелом ноги и травму живота, сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Проводится расследование.

несчастный случай