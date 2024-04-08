Футбольные ворота упали на трёхлетнюю девочку в Канске

Во время игры в мяч незакреплённые футбольные металлические ворота упали на трёхлетнюю девочку. Ребёнка срочно госпитализировали. Врачи выявили у неё перелом ноги и травму живота, сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.