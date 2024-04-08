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Суд арестовал третью фигурантку дела о мошенничестве при строительстве детсада под Новосибирском

Центральный районный суд на два месяца поместил под домашний арест третью обвиняемую по уголовному делу в мошенничестве на 38 млн. рублей при строительстве здания детского сада в городе Тогучин.
Источник: Прецедент

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) в конце прошедшей недели.

— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Трое мужчин и женщина задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия в период с 2020-ый по 2022-ой год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн. рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазылева. Здание должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, но сроки неоднократно переносились.

Следователи считают, что при проведении работ подрядчики нарушили технологию засыпки грунтом строительной площадки, а потом составили документы о выполнении работ с указанием, что все соответствует проектной документации. После чего заказчик (ГКУ НСО «УКС») перечислил денежные средства. Общая сумма ущерба по делу оценивается правоохранителями в 38 млн. рублей. Обвинение предъявили и начальнику отдела объектов образования ГКУ НСО «УКС» Михаилу Полубатонову.

5 апреля в Центральном районном суде Новосибирска рассмотрели ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Дятлова и Полубатонова, мужчин на два месяца отправили в СИЗО. Материалы по третьей фигурантке дела суд рассматривал на следующий день.

— Постановлением суда от 06.04.2024 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 июня 2024 года в отношении Н. Фазылевой. Постановление не вступило в законную силу, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Читайте в «Прецеденте»: Бастрыкин заинтересовался пропажей девушки в Новосибирске в 2003 году. Также мы писали, что Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения волонтера в Новосибирске, и что инспектор ГИБДД 66 раз брал взятки за разглашение служебной информации.

Евгений БУЛГАКОВ.