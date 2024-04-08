Суд арестовал третью фигурантку дела о мошенничестве при строительстве детсада под Новосибирском

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) в конце прошедшей недели.
— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Трое мужчин и женщина задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия в период с 2020-ый по 2022-ой год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн. рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазылева. Здание должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, но сроки неоднократно переносились.
5 апреля в Центральном районном суде Новосибирска рассмотрели ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Дятлова и Полубатонова, мужчин на два месяца отправили в СИЗО. Материалы по третьей фигурантке дела суд рассматривал на следующий день.
— Постановлением суда от 06.04.2024 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 июня 2024 года в отношении Н. Фазылевой. Постановление не вступило в законную силу, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
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Евгений БУЛГАКОВ.