Иркутянин, «украсивший» тело свастикой, пойдет под суд

штраф в размере от 600 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от одного года до двух лет, принудительные работы на срок до четырех лет, лишение свободы на срок до четырех лет.