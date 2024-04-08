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Иркутянин, «украсивший» тело свастикой, пойдет под суд

В Ленинский райсуд Иркутска на рассмотрение поступило уголовное дело о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Обвиняемый — 43-летний житель столицы Приангарья, который «публично демонстрирует запрещенную символику», сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Источник: ГУ МВД

«В ходе мониторинга социальных сетей и сети Интернет полицейские обнаружили аккаунт, на котором 43-летний житель Иркутска публично демонстрировал расположенные на его теле татуировки с запрещенной в Российской Федерации атрибутикой», — пояснили правоохранители.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Санкции части 1 статьи 282.4 УК РФ (по которой обвиняется иркутянин):

штраф в размере от 600 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от одного года до двух лет, принудительные работы на срок до четырех лет, лишение свободы на срок до четырех лет.