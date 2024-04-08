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Обвиненный в растрате бывший следователь СКР скрывался в зоне СВО

Как узнал «Ъ», арестованный по делу о растрате бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрывался в зоне проведения военной операции. Он уехал в сентябре 2023 года, предварительно написав рапорт об увольнении по выслуге лет.

Источник: РИА "Новости"

Однако у проверяющих возникли вопросы к Избенко по одному из его расследований, вылившиеся в итоге в уголовное дело по обвинению его в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). К поискам экс-полковника СКР подключили ФСБ. Чтобы его не вычислили, он отключил мобильный телефон. В итоге мужчину обнаружили в ДНР у родителей его гражданской супруги.

Задержали следователя 26 октября 2023 года. В тот же день ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое Александр Избенко якобы похитил в ходе расследования одного из уголовных дел.

СК
ФСБ
расследование