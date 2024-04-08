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В Самарской области в ДТП попал пассажирский автобус с гражданами Узбекистана

Автобус следовал в Нижний Новгород. В результате аварии погибли 2 человека, 10 пострадали.

Источник: ГИБДД Самарской области

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Самарской области попал в ДТП пассажирский автобус с гражданами Узбекистана, сообщается в Telegram-канале ГИБДД региона.

По предварительны данным, водитель, управляющий автобусом SCANIA, на 26 км автодороги «Урал-Муханово» превысил скорость, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

На месте погибло 2 пассажира, 10 доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Автобус Scania, зарегистрированный в республике Казахстан. Данный автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования — Нижний Новгород», — прокомментировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Некрасова.

В ходе доследственной проверки, организованной по данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, добавили в региональном СУСК России.