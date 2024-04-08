В Самарской области в ДТП попал пассажирский автобус с гражданами Узбекистана

В ходе доследственной проверки, организованной по данному факту следственным отделом по городу Кинелю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, добавили в региональном СУСК России.