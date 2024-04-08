В Красноярском крае заочно предъявили обвинение сбежавшему члену ОПГ

Уголовное дело было заведено полицией, но в марте 2024 года его передали в следком. Фигуранту дела заочно предъявлено обвинение. Однако он подался в бега и пока нет информации о том, где он находится. В связи с чем сыщики обращаются к жителям края с просьбой сообщить, если есть информация о нахождении беглеца.