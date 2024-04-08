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В Красноярском крае заочно предъявили обвинение сбежавшему члену ОПГ

Следком просит содействие в поисках объявленного в федеральный розыск обвиняемого из Красноярска.

Источник: Следственный комитет РФ

Следственный комитет расследует уголовные дела, совершенные членами преступной группы, возглавляемой Ярославом Малиновским. Среди таких дел — тяжкий вред здоровью жителю Красноярска. Фигурантом является 29-летний житель поселка Нижний Ингаш Григорий Бегларян.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ранним утром 1 октября 2016 года у бара-ресторана на проспекте Мира обвиняемый устроил разборки с 26-летним красноярцем. В результате потерпевший оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Уголовное дело было заведено полицией, но в марте 2024 года его передали в следком. Фигуранту дела заочно предъявлено обвинение. Однако он подался в бега и пока нет информации о том, где он находится. В связи с чем сыщики обращаются к жителям края с просьбой сообщить, если есть информация о нахождении беглеца.

Разыскивается: Бегларян Григорий Сосович, 20.05.1994 года рождения, уроженец поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, гражданин РФ. Позвонить можно по телефону 8 (391) 227−06−45. Анонимность гарантируется.