В Красноярском крае заочно предъявили обвинение сбежавшему члену ОПГ

Следственный комитет расследует уголовные дела, совершенные членами преступной группы, возглавляемой Ярославом Малиновским. Среди таких дел — тяжкий вред здоровью жителю Красноярска. Фигурантом является 29-летний житель поселка Нижний Ингаш Григорий Бегларян.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ранним утром 1 октября 2016 года у бара-ресторана на проспекте Мира обвиняемый устроил разборки с 26-летним красноярцем. В результате потерпевший оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.
Уголовное дело было заведено полицией, но в марте 2024 года его передали в следком. Фигуранту дела заочно предъявлено обвинение. Однако он подался в бега и пока нет информации о том, где он находится. В связи с чем сыщики обращаются к жителям края с просьбой сообщить, если есть информация о нахождении беглеца.
Разыскивается: Бегларян Григорий Сосович, 20.05.1994 года рождения, уроженец поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, гражданин РФ. Позвонить можно по телефону