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Возле стадиона «Самара Арена» обвалился асфальт

В Самаре огородили место обвала асфальта возле стадиона «Самара Солидарность Арена».

Источник: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться серьезными обрушениями асфальта на улицах города. На этот раз дорожное покрытие провалилось на улице Демократической.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры обрушения на своей официальной странице в социальных сетях. Участок дороги провалился на пересечении улиц Демократической и «Самара Арена». На место прибыли сотрудники профильных служб и поставили ограждения. Машины вынуждены объезжать опасный дорожный участок.

Напомним, асфальт и ранее обрушался на проблемном участке. В комментариях пользователи переживают, что ремонт может затянуться.