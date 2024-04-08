Возле стадиона «Самара Арена» обвалился асфальт

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры обрушения на своей официальной странице в социальных сетях. Участок дороги провалился на пересечении улиц Демократической и «Самара Арена». На место прибыли сотрудники профильных служб и поставили ограждения. Машины вынуждены объезжать опасный дорожный участок.