39-летний военнослужащий Александр Ищук из Пермского края погиб на СВО

Военнослужащий из Пермского края Александр Ищук погиб на СВО в возрасте 39-ти лет, сообщает администрация Соликамского городского округа.
Боец родился 26 января 1985 года. Он окончил школу в посёлке Чёрное и отучился в ПТУ-10. Мужчина трудился на предприятиях округа.
Прощание с Александром пройдёт 8 апреля в храме Иконы Божией Матери «Знамение» в селе Городище. Администрация Соликамского округа выразила семье и близким погибшего свои соболезнования.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об электрике Станиславе Клюевом, который погиб на специальной военной операции. Прощание с мужчиной также состоится 8 апреля.