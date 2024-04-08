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39-летний военнослужащий Александр Ищук из Пермского края погиб на СВО

Похороны бойца пройдут 8 апреля.

Источник: Администрация Соликамского городского округа

Военнослужащий из Пермского края Александр Ищук погиб на СВО в возрасте 39-ти лет, сообщает администрация Соликамского городского округа.

Боец родился 26 января 1985 года. Он окончил школу в посёлке Чёрное и отучился в ПТУ-10. Мужчина трудился на предприятиях округа.

Прощание с Александром пройдёт 8 апреля в храме Иконы Божией Матери «Знамение» в селе Городище. Администрация Соликамского округа выразила семье и близким погибшего свои соболезнования.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об электрике Станиславе Клюевом, который погиб на специальной военной операции. Прощание с мужчиной также состоится 8 апреля.