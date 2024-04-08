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На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА

По словам губернатора региона Романа Старовойта, возгорание потушили.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гуево в Курской области с помощью беспилотника, в результате произошел пожар на территории бывшего спиртзавода.

Возгорание ликвидировано, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», — написал он.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал.