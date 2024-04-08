На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гуево в Курской области с помощью беспилотника, в результате произошел пожар на территории бывшего спиртзавода.
Возгорание ликвидировано, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен», — написал он.
По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал.