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Три человека погибли в ДТП под Зеленодольском

Столкнулись Хендай и Лада.

Три человека погибли в ДТП под Зеленодольском 7 апреля. Авария случилась на 115 км дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань.

Водитель автомобиля Хендай, двигаясь в направлении столицы Татарстана, врезался в припаркованную около обочины «Ладу Гранту», а затем совершил наезд на дорожный знак. От полученных травм водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия, жертвой аварии также стал пассажир иномарки.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Казани после смертельного ДТП завели уголовное дело на водителя автобуса.