Три человека погибли в ДТП под Зеленодольском

Водитель автомобиля Хендай, двигаясь в направлении столицы Татарстана, врезался в припаркованную около обочины «Ладу Гранту», а затем совершил наезд на дорожный знак. От полученных травм водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия, жертвой аварии также стал пассажир иномарки.