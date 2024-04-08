Три человека погибли в ДТП под Зеленодольском 7 апреля. Авария случилась на 115 км дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань.
Водитель автомобиля Хендай, двигаясь в направлении столицы Татарстана, врезался в припаркованную около обочины «Ладу Гранту», а затем совершил наезд на дорожный знак. От полученных травм водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия, жертвой аварии также стал пассажир иномарки.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Ранее мы сообщали, что в Казани после смертельного ДТП завели уголовное дело на водителя автобуса.