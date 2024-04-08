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19-летняя девушка на Audi устроила ДТП с пострадавшим ребенком в Иркутске

5-летнюю девочку увезли с места аварии на «скорой».

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Иркутске 19-летняя девушка за рулем Audi A6 врезалась в авто Daewoo Matiz, в салоне которого находилась 5-летняя девочка. Авария случилась на минувшей неделе. В результате случившегося несовершеннолетняя получила травмы. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское».

Установлено, что водитель Daewoo остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезалась девушка на Audi. Как уточнили в отделе пропаганды, ребенка с травмами на «скорой» доставили в травмпункт.

В момент происшествия несовершеннолетняя находилась в детском кресле, что помогло избежать серьезных последствий.