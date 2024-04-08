«Снег будет таять интенсивнее»: жителей Красноярского края предупредили о размытии дамб и дорог

По оперативным данным МЧС, 8 апреля затоплен один приусадебный участок в Маганске. Наблюдается перелив глубиной 7 см на участке дороги «Усть-Яруль-Усть-Каначуль» в Ирбейском районе. Всего за неделю было подтоплено 32 приусадебных участка в 21 районе, почти все освободились от воды.