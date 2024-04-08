«Снег будет таять интенсивнее»: жителей Красноярского края предупредили о размытии дамб и дорог

В центральных и южных районах Красноярского края 8−11 апреля могут начаться паводки. В эти дни ожидается потепление до +15, +20 °С, предупреждает региональное ГУ МЧС России.
Снег будет таять интенсивнее, поэтому возможно затопление пониженных участков местности от склонового стока и разлива малых рек, размыв дорог, мостов и дамб.
Паводки могут начаться в Красноярске, Минусинске, Енисейске, Иланском, Назарове.
Также высокий риск подтоплений прогнозируется в следующих районах: Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Березовский, Емельяновский, Енисейский, Минусинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, Тюхтетский.
По оперативным данным МЧС, 8 апреля затоплен один приусадебный участок в Маганске. Наблюдается перелив глубиной 7 см на участке дороги «Усть-Яруль-Усть-Каначуль» в Ирбейском районе. Всего за неделю было подтоплено 32 приусадебных участка в 21 районе, почти все освободились от воды.