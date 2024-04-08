В центре Екатеринбурга внедорожник сбил женщину

В центре Екатеринбурга белые внедорожник сбил женщину. Авария произошла на перекрестке улиц Малышева — Пушкина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации, водитель на Volkswagen Touareg ехал в сторону улицы 8 Марта, когда под его колесами оказалась пешеход. Женщина шла по пешеходному переходу.
— Пострадала пешеход женщина на вид 40 лет. Ее увезли в городскую клиническую больницу № 24 с предварительным диагнозом: телесные повреждения, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Ранее, утром 7 апреля, в аварии на уральской трассе пострадал годовалый ребенок. ДТП произошло между Нижним Тагилом и Нижней Салдой.
— В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП № 3 Нижнего Тагила, для обследования, — сообщает ГИБДД Свердловской области.