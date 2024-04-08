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В центре Екатеринбурга внедорожник сбил женщину

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева — Пушкина иномарка наехала на женщину.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга белые внедорожник сбил женщину. Авария произошла на перекрестке улиц Малышева — Пушкина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, водитель на Volkswagen Touareg ехал в сторону улицы 8 Марта, когда под его колесами оказалась пешеход. Женщина шла по пешеходному переходу.

— Пострадала пешеход женщина на вид 40 лет. Ее увезли в городскую клиническую больницу № 24 с предварительным диагнозом: телесные повреждения, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее, утром 7 апреля, в аварии на уральской трассе пострадал годовалый ребенок. ДТП произошло между Нижним Тагилом и Нижней Салдой.

— В результате ДТП несовершеннолетний пассажир с травмами головы доставлен в ГАУЗ СО ГП № 3 Нижнего Тагила, для обследования, — сообщает ГИБДД Свердловской области.