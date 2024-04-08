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Пьяная и без прав: 19-летней челябинке, протаранившей машины на парковке, грозит арест на 15 суток

В отношении горожанки составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска намерены привлечь к административной ответственности 19-летнюю девушку, протаранившую припаркованные автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло утром 7 апреля во дворе дома 27 на Набережной Героя России Сергея Кислова.

Там водитель Porsche Cayenne, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными машинами. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

«Установлено, что девушка 2005 года рождения не имеет права на управление транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась», — прокомментировали в отделении безопасности дорожного движения.

В отношении горожанки составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Ее санкция предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере до 30 тыс. рублей.

ГИБДД
штрафы