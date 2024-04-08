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В Ростовской области в ДТП погиб 5-летний ребенок, еще двое детей пострадали

На трассе «Заветинское — Дубовское» автомобильная авария унесла жизнь ребенка, еще двоих детей госпитализировали.

В Ростовской области в смертельной аварии погиб 5-летний мальчик. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 7 апреля около 17:20.

По предварительной информации ведомства, 38-летняя водитель «Митсубиси Лансер» двигалась по автодороге «Заветинское — Дубовское». В какой-то момент женщина потеряла управление и съехала с проезжей части. Иномарка перевернулась. От сильного удара автомобиль превратился в груду металла.

От полученных травм на месте ДТП скончался 5-летний мальчик. Еще двое детей 15 и 13 лет, а также пассажиры 57 и 45 доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай