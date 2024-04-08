В Ростовской области в ДТП погиб 5-летний ребенок, еще двое детей пострадали

В Ростовской области в смертельной аварии погиб 5-летний мальчик. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 7 апреля около 17:20.
По предварительной информации ведомства, 38-летняя водитель «Митсубиси Лансер» двигалась по автодороге «Заветинское — Дубовское». В какой-то момент женщина потеряла управление и съехала с проезжей части. Иномарка перевернулась. От сильного удара автомобиль превратился в груду металла.
От полученных травм на месте ДТП скончался 5-летний мальчик. Еще двое детей 15 и 13 лет, а также пассажиры 57 и 45 доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.