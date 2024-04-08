Трое детей пострадали в ДТП на дорогах в Иркутске и районе за неделю

На прошедшей неделе в Иркутске и районе произошли ДТП с тремя пострадавшими детьми. В двух случаях несовершеннолетние шли по дороге, еще в одной аварии девочка находилась в салоне авто. Подробности происшествий рассказали в ГИБДД. Добавим, что прокуратура контролирует проверки по всем авариям, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД «Иркутское» и пресс-службу прокуратуры Приангарья.