Трое детей пострадали в ДТП на дорогах в Иркутске и районе за неделю

На прошедшей неделе в Иркутске и районе произошли ДТП с тремя пострадавшими детьми. В двух случаях несовершеннолетние шли по дороге, еще в одной аварии девочка находилась в салоне авто. Подробности происшествий рассказали в ГИБДД. Добавим, что прокуратура контролирует проверки по всем авариям, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД «Иркутское» и пресс-службу прокуратуры Приангарья.
Так, ближе к вечеру 2 апреля в Грановщине водитель сбил 11-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате случившегося школьник получил ушибы.
Утром 5 апреля в Иркутске водитель Subaru Impreza наехала на ребенка, который шел вдоль проезжей части навстречу автомобилю. Мальчик получил ушиб ноги.
Также на минувшей неделе 5-летняя девочка пострадала в результате столкновения Audi A6 и Daewoo Matiz. За рулем Audi была 19-летняя девушка, она врезалась в другое авто, остановившееся на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетнюю с травами на «скорой» увезли в травмпункт.
Добавим, что прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок по фактам ДТП с участием детей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.