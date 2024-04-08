Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

Кроме того, в пресс-службе администрации Оренбурга добавили, что уровень воды в реке Сакмара у села Татарской Каргалы за сутки увеличился на 30 см и достиг при этом 783 см. Отмечается, что опасной считается отметка 870 см. Уровень воды в реке Черная около села Краснохолм начал снижаться: за сутки он сократился на 219 и составил 73 см.