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В жутком ДТП на трассе в Волгоградской области скончались 3 человека

7 апреля на ФАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Погибли три человека, еще один попал в больницу.

В воскресенье, 7 апреля, около 05.53 автомобиль «Лада Гранта» ехал по трассе ФАД Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На 703-м км дороги федерального значения водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ-731301. В результате ДТП водитель, 28-летний и 38-летний пассажиры «Гранты» скончались на месте аварии от полученных травм.

В медицинское учреждение доставили 39-летнего мужчину, также ехавшего в легковом автомобиле. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.