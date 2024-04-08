В жутком ДТП на трассе в Волгоградской области скончались 3 человека

Погибли три человека, еще один попал в больницу.
В воскресенье, 7 апреля, около 05.53 автомобиль «Лада Гранта» ехал по трассе ФАД Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На 703-м км дороги федерального значения водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ-731301. В результате ДТП водитель, 28-летний и 38-летний пассажиры «Гранты» скончались на месте аварии от полученных травм.
В медицинское учреждение доставили 39-летнего мужчину, также ехавшего в легковом автомобиле. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.