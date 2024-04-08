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Казахстан рекомендует грузоперевозчикам объезжать места затопления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коллеги из Казахстана предупредили таможенников Узбекистана об изменении маршрутов в связи с затоплениями дорог, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Остановлено движение автотранспорта через пункт пропуска «Таджен» Казахстана, прилегающий к пункту пропуска «Довуд-ота» в Каракалпакстане, в связи с наводнением.

Также перекрыта трасса на 103-м километре автодороги «Доссор-Кульсари-Бейнеу» в Атырауской области Казахстана.

Транспортным средствам, следующим в Казахстан, рекомендуется двигаться через пункты пропуска «Б. Конысбаев», «Казигут» и «Атамекен» Туркестанской области (соответственно «Яллама», «С. Нажимов» и «Сырдарья» со стороны Узбекистана).

Напомним, что странам Центральной Азии нужно срочно решать водный вопрос, иначе регион ждут серьезные проблемы.

таможня