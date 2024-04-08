Хабаровский курьер мошенников раскрыл схему преступлений

Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в работе на мошенников. На допросе он раскрыл детали преступной схемы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД России.
Он сообщил, что сомнительный «заработок» нашёл через группу в одной из социальных сетей. Мошенники потребовали пройти некую «идентификацию» по паспортным данным. После чего объяснили схему обмана. Неизвестные злоумышленники звонили пенсионерам на стационарные номера, представлялись близкими родственниками. Говорили, мол, по их вине случилось ДТП, для компенсации вреда нужно передать через курьера деньги. Подозреваемый выполнял именно курьерские функции. Установлено, что он забрал у двух пенсионеров 72 и 82 лет их накопления на общую сумму 475 тысяч рублей.
Деньги курьер переводил через банкомат на карту, а затем отправлял кураторам, оставляя себе 2,5% от суммы.
Задержанный курьер находится под подпиской невыезде и надлежащем поведении. В его отношении расследуется уголовное дело по ч.2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
КСТАТИ:
В Комсомольске-на-Амуре пять человек лишились больше 4 млн рублей, поверив дистанционным мошенникам, которые представлялись сотрудниками силовых органов, банков, сотовых операторов. Люди брали деньги в кредит и переводили их на «безопасные» счета, то есть аферистам.