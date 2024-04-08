Хабаровский курьер мошенников раскрыл схему преступлений

Он сообщил, что сомнительный «заработок» нашёл через группу в одной из социальных сетей. Мошенники потребовали пройти некую «идентификацию» по паспортным данным. После чего объяснили схему обмана. Неизвестные злоумышленники звонили пенсионерам на стационарные номера, представлялись близкими родственниками. Говорили, мол, по их вине случилось ДТП, для компенсации вреда нужно передать через курьера деньги. Подозреваемый выполнял именно курьерские функции. Установлено, что он забрал у двух пенсионеров 72 и 82 лет их накопления на общую сумму 475 тысяч рублей.