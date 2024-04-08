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В Башкирии стрелявший в кафе находится в розыске — СКР

В Башкирии стрелок из Ишимбая до сих пор находится в розыске, хотя несколько телеграм-каналов сегодня сообщили, что его задержали и он уже дает показания.

Источник: телеграм-канал «Честный репортаж»

«В настоящее время подозреваемый находится в розыске», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По версии следствия, между двумя компаниями произошёл конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры применил имевшийся при нем пистолет, в результате пострадал 23-летний посетитель заведения. Стрелявший скрылся, пострадавшего госпитализировали. Позже раненый парень скончался, не приходя в сознание, на больничной койке на глазах у родных.

О подозреваемом известно, что он владеет небольшим бизнесом — кафе и шашлычной. Сейчас он скрывается от правоохранителей.