В Башкирии стрелявший в кафе находится в розыске — СКР

«В настоящее время подозреваемый находится в розыске», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, между двумя компаниями произошёл конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры применил имевшийся при нем пистолет, в результате пострадал 23-летний посетитель заведения. Стрелявший скрылся, пострадавшего госпитализировали. Позже раненый парень скончался, не приходя в сознание, на больничной койке на глазах у родных.
О подозреваемом известно, что он владеет небольшим бизнесом — кафе и шашлычной. Сейчас он скрывается от правоохранителей.