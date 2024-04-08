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В Ростовской области за минувшую неделю в пожарах погибли четыре человека

В Ростовской области за последнюю неделю произошло 180 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последнюю неделю произошло 180 пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 8 апреля.

Согласно опубликованной информации, спасателям удалось вывести из горящих помещений семь человек. В результате пожаров, еще четыре жителя региона погибли. На территории Ростовской области также удалось потушить 35 ландшафтных возгораний.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий автомобильных аварий 15 раз. В пяти случаях спасатели оказывали пострадавшим помощь.

пожары
МЧС