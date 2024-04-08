Автобус, ехавший в Нижний Новгород, перевернулся на трассе под Самарой

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области ночью 8 апреля. Он ехал из Казахстана в Нижний Новгород, сообщает Управление ГИБДД по Самарской области.
— Авария произошла около часа ночи в Кинельском районе на автодороге «Урал-Муханово». Водитель выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали в ведомстве.
В результате два человека из числа пассажиров погибли, еще десятерым потребовалась помощь медиков. Известно, что автобус следовал из города Чимкент в Нижний Новгород и перевозил граждан Узбекистана, в салоне находилось более 60 пассажиров.