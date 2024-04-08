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Автобус, ехавший в Нижний Новгород, перевернулся на трассе под Самарой

Два человека погибли на месте, 10 пассажиров доставлены в больницу.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области ночью 8 апреля. Он ехал из Казахстана в Нижний Новгород, сообщает Управление ГИБДД по Самарской области.

— Авария произошла около часа ночи в Кинельском районе на автодороге «Урал-Муханово». Водитель выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали в ведомстве.

В результате два человека из числа пассажиров погибли, еще десятерым потребовалась помощь медиков. Известно, что автобус следовал из города Чимкент в Нижний Новгород и перевозил граждан Узбекистана, в салоне находилось более 60 пассажиров.